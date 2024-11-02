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Соболев оценил свою игру против «Динамо» Махачкала: «Есть к чему стремиться, всегда можно лучше. Главное – «Зенит» победил»

Александр Соболев высказался о победе «Зенита» над «Динамо» Махачкала (2:1).

– Ничего страшного, главное – выиграли.

– Довольны своей игрой?

– Есть к чему стремиться, всегда можно лучше, – сказал форвард «Зенита».

Петербургский клуб с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с «Ахматом» 10 ноября.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАлександр Соболев
logoДинамо Махачкала
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