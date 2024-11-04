«Бохум» возглавил экс-тренер «Вольфсбурга» Хеккинг. Клуб идет последним в Бундеслиге с 1 очком
«Бохум» объявил о назначении Дитера Хеккинга новым главным тренером.
Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Он сменил уволенного в октябре Петера Зайдлера.
Хеккинг тренировал «Вольфсбург», «Боруссию» Менхенгладбах и другие немецкие клубы. Его последним местом работы был «Нюрнберг» в 2023 году.
«Бохум» идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав одно очко в девяти матчах.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Бохума»
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