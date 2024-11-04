«Бохум» возглавил экс-тренер «Вольфсбурга» Хеккинг. Клуб идет последним в Бундеслиге с 1 очком

«Бохум» объявил о назначении Дитера Хеккинга новым главным тренером.

Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Он сменил уволенного в октябре Петера Зайдлера.

Хеккинг тренировал «Вольфсбург», «Боруссию» Менхенгладбах и другие немецкие клубы. Его последним местом работы был «Нюрнберг» в 2023 году.

«Бохум » идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав одно очко в девяти матчах.