«Айнтрахт» разгромил «Бохум» (7:2) и обошел «Байер» в таблице Бундеслиги

«Айнтрахт» дома победил «Бохум» со счетом 7:2 в матче 9-го тура Бундеслиги.

У хозяев дублем отметился Юго Экитик и по голу забили Омар Мармуш , Ансгар Кнауфф , Натаниэль Браун, Махмуд Дауд и Джан Узун. У гостей в этой игре отличились Дани де Вит и Филипп Хофманн.

«Айнтрахт » набрал 17 очков в 9 играх и вышел на промежуточное 3-е место в Бундеслиге, опередив «Байер» на 1 очко. У лидирующей «Баварии» 23 очка в 9 турах.

«Бохум» с 1 очком в 9 играх занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.