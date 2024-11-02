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«Айнтрахт» разгромил «Бохум» (7:2) и обошел «Байер» в таблице Бундеслиги

«Айнтрахт» дома победил «Бохум» со счетом 7:2 в матче 9-го тура Бундеслиги.

У хозяев дублем отметился Юго Экитик и по голу забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф, Натаниэль Браун, Махмуд Дауд и Джан Узун. У гостей в этой игре отличились Дани де Вит и Филипп Хофманн.

«Айнтрахт» набрал 17 очков в 9 играх и вышел на промежуточное 3-е место в Бундеслиге, опередив «Байер» на 1 очко. У лидирующей «Баварии» 23 очка в 9 турах. 

«Бохум» с 1 очком в 9 играх занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoБайер
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБохум
logoбундеслига Германия
logoФилипп Хофманн
logoМахмуд Дауд
logoДани де Вит
logoАнсгар Кнауфф
logoОмар Мармуш
logoЮго Экитик
logoНатаниэль Браун
logoДжан Узун
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