Фергюсон ушел с поста директора своей фирмы, ее активы и вложения оцениваются в 24,3 млн фунтов. Компании принадлежит коллекция музейных экспонатов, связанных со спортом

Сэр Алекс Фергюсон ушел с поста директора собственной семейной компании.

Активы и инвестиции ACF Sports Promotions Ltd оцениваются в 24,3 млн фунтов. Активы, в частности, включают коллекцию памятных экспонатов стоимость более 2 млн фунтов и представлены в различных музеях и университетах. Бизнес также имеет инвестиционный портфель в размере 19 млн фунтов и денежные резервы в размере 5,1 млн фунтов.

Фергюсон основал компанию в 1983 году, когда был тренером «Абердина», за 3 года до того, как возглавил «Манчестер Юнайтед ». Его жена, леди Кэти, также занимала должность директора до своей смерти в прошлом году.

Сообщается, что бывший тренер покинул поста директора 29 октября, а его сыновья Джейсон и Даррен ушли в отставку днем ​​ранее. Вместе с тем, третий сын сэра Алекса Марк сохранил должность директора.

«Изменения в управлении компанией указывают на то, что сэр Алекс начал отходить на второй план в отношении своего бизнеса.

И кто может его винить, когда ему уже за 80. Компания содержится в прекрасном состоянии и в надежных руках его сыновей», – цитирует Mirror слова инсайдера.

Решение Фергюсона уйти с поста директора было принято всего через несколько недель после того, как «Манчестер Юнайтед» прекратил выплаты экс-тренеру за работу послом клуба ради сокращения расходов. Он зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности. Кроме того, сообщалось , что Фергюсон больше не может заходить в раздевалку «Юнайтед» после матчей.