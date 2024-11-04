Футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча в Перу. У него был металлический браслет
Молния убила игрока во время матча в Перу.
Во время воскресного матча любительского чемпионата Перу между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» молния попала в территорию стадиона. Арбитр прекратил игру.
Футболисты начали покидать поле, в этот момент второй разряд молнии ударил в группу игроков. 39-летний Хосе де ла Крус погиб, еще 7 игроков пострадали.
Руководитель гражданской обороны муниципалитета Чилька сообщили прессе, что молния ударила в де ла Руса из-за металлического браслета у него на руке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Associated Press
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