Воспитанник «Валенсии» Хосе Кастильехо погиб в результате наводнения
28-летний воспитанник «Валенсии» погиб из-за наводнения в провинции.
Хосе Кастильехо стал жертвой последствий урагана «Дана» и наводнения, обрушившихся на Валенсию. Они стали причиной гибели как минимум 95 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
Валенсийский футболист, родившийся 29 февраля 1996 года, после академии «Валенсии» играл в низших лигах Испании. Он выступал за такие клубы, как «Аликанте», «Эльденсе», «Патерна», «Буньоль», «Рекамбьос Колон», «Рода» и другие.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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