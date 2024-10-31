Воспитанник «Валенсии» Хосе Кастильехо погиб в результате наводнения

28-летний воспитанник «Валенсии» погиб из-за наводнения в провинции.

Хосе Кастильехо стал жертвой последствий урагана «Дана» и наводнения, обрушившихся на Валенсию. Они стали причиной гибели как минимум 95 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Валенсийский футболист, родившийся 29 февраля 1996 года, после академии «Валенсии» играл в низших лигах Испании . Он выступал за такие клубы, как «Аликанте », «Эльденсе », «Патерна», «Буньоль», «Рекамбьос Колон», «Рода» и другие.

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