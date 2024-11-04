Сына Симеоне обвинили в том, что он называл соперника «черным дерьмом» и «обезьяной» во время матча 3-й лиги Испании. Джанлука отрицает: «Никогда не позволял себе расизм в адрес кого-либо»
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Marca, Джанлука Симеоне, выступающий за «Райо Махадаонда» из 3-й лиги Испании, оскорбил на расовой почве футболиста «Гвадалахары» во время матча.
Согласно отчету судьи, на 95-й минуте футболист «Гвадалахары» Хулио Мартинес пожаловался ему на то, что Симеоне якобы называл его «черным дерьмом» и «чертовой обезьяной». После этого игра была приостановлена на две минуты, однако Джанлука не получил карточки, поскольку судьи не слышали его слов.
Сам аргентинец впоследствии опроверг обвинения в расистском поведении.
«Прочитав отчет арбитра о матче, я хочу очень четко заявить, что обвинения, выдвинутые против меня, не соответствуют действительности. Я никогда не позволял себе расистских высказываний и оскорблений в адрес кого-либо», – написал Джанлука в соцсети.
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