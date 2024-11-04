«Россия не нужна в Азиатской конфедерации. Сборную пустят обратно в Европу, надеюсь». Защитник «Рубина» Ашурматов о переходе в Азию
Рустам Ашурматов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо.
А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов», – сказал защитник «Рубина» и сборной Узбекистана.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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