Степашин о переходе в Азию: «На ЧМ все равно не пустят! Лучшие азиатские команды с нами играть не будут, сумасшедшие перелеты, когда людям смотреть матчи, ночью? Да кому это нужно?»
Сергей Степашин не видит смысла перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Как относитесь к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола?
– А смысл? Лучшие азиатские команды с нами играть не будут. Они сейчас включены в перечень недружественных стран. Япония, Корея, Австралия... Это первое.
Во-вторых, это сумасшедшие перелеты. В-третьих, когда людям смотреть эти матчи? Ночью по телевизору? Да кому это нужно?
А самое главное – нас на чемпионат мира все равно не пустят! Вот если бы дали такую гарантию, игра бы стоила свеч. Поэтому правильно поступил Александр Дюков и весь РФС. Провели дискуссию и закончили, – сказал член совета директоров «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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