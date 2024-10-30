Степашин о переходе в Азию: «На ЧМ все равно не пустят! Лучшие азиатские команды с нами играть не будут, сумасшедшие перелеты, когда людям смотреть матчи, ночью? Да кому это нужно?»

Сергей Степашин не видит смысла перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Как относитесь к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола?

– А смысл? Лучшие азиатские команды с нами играть не будут. Они сейчас включены в перечень недружественных стран. Япония, Корея, Австралия... Это первое.

Во-вторых, это сумасшедшие перелеты. В-третьих, когда людям смотреть эти матчи? Ночью по телевизору? Да кому это нужно?

А самое главное – нас на чемпионат мира все равно не пустят! Вот если бы дали такую гарантию, игра бы стоила свеч. Поэтому правильно поступил Александр Дюков и весь РФС. Провели дискуссию и закончили, – сказал член совета директоров «Динамо».