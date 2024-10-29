«Ман Сити», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Дьокереш. «Спортинг» готов продать форварда за 60-70 млн евро летом (Флориан Плеттенберг)

«Ман Сити», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Виктор Дьокереш.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний форвард «Спортинга » может сменить клуб летом 2025 года за 60-70 миллионов евро.

В его контракте предусмотрены отступные в размере 100 млн, но у португальского клуба и футболиста есть договоренность, что его отпустят за 60-70 млн.

В этом сезоне Дьокереш забил 14 голов и сделал 4 ассиста за 13 матчей во всех турнирах.

Все обсуждают Дьокереша – звезду ЛЧ из «Спортинга». Почему он так хорош?