«Ман Сити», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Дьокереш. «Спортинг» готов продать форварда за 60-70 млн евро летом (Флориан Плеттенберг)
«Ман Сити», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Виктор Дьокереш.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний форвард «Спортинга» может сменить клуб летом 2025 года за 60-70 миллионов евро.
В его контракте предусмотрены отступные в размере 100 млн, но у португальского клуба и футболиста есть договоренность, что его отпустят за 60-70 млн.
В этом сезоне Дьокереш забил 14 голов и сделал 4 ассиста за 13 матчей во всех турнирах.
Все обсуждают Дьокереша – звезду ЛЧ из «Спортинга». Почему он так хорош?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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