Гончаренко о 2:0 с «Ахматом»: «В первом тайме игра равная была. Ключевой момент – Медведев выручил в моменте с пенальти»
Виктор Гончаренко оценил победу над «Ахматом» (2:0) в Мир РПЛ.
«Если в первом тайме игра равная была, без особых моментов, то во второй половине она стала поострее.
Ключевым моментом стало то, что Медведев выручил в моменте с пенальти. А потом мы нашли свои моменты впереди», — сказал тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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