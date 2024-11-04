Гончаренко о 2:0 с «Ахматом»: «В первом тайме игра равная была. Ключевой момент – Медведев выручил в моменте с пенальти» 

Виктор Гончаренко оценил победу над «Ахматом» (2:0) в Мир РПЛ.

«Если в первом тайме игра равная была, без особых моментов, то во второй половине она стала поострее.

Ключевым моментом стало то, что Медведев выручил в моменте с пенальти. А потом мы нашли свои моменты впереди», — сказал тренер «Пари НН ».