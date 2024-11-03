Артур Бетербиев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Ахмат» – «Пари НН»
Артур Бетербиев нанес первый удар по мячу в матче «Ахмат» – «Пари НН».
Матч прошел в Грозном в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Нижегородцы победили со счетом 0:2.
Бетербиев поздравил Чимаева: «Блестящая победа Хамзата. Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат Рамзан Кадыров»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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