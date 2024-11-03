Эктов забил «Ахмату» в пустые на 98-й с паса вратаря Медведева. Шелия не успел вернуться после углового у штрафной «Пари НН»

Александр Эктов забил в пустые ворота «Ахмата» после углового соперника.

«Пари НН » в гостях обыграл грозненцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

Угловой «Ахмата » на последних минутах игры привел к контратаке нижегородской команды.

Вратарь Гиорги Шелия пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и не успел вернуться обратно. Эктов принял мяч от вратаря «Пари НН» Никиты Медведева, прокинул мяч далеко вперед и забил гол в пустые ворота на 98-й минуте встречи.