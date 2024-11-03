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Эктов забил «Ахмату» в пустые на 98-й с паса вратаря Медведева. Шелия не успел вернуться после углового у штрафной «Пари НН»

Александр Эктов забил в пустые ворота «Ахмата» после углового соперника.

«Пари НН» в гостях обыграл грозненцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

Угловой «Ахмата» на последних минутах игры привел к контратаке нижегородской команды.

Вратарь Гиорги Шелия пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и не успел вернуться обратно. Эктов принял мяч от вратаря «Пари НН» Никиты Медведева, прокинул мяч далеко вперед и забил гол в пустые ворота на 98-й минуте встречи.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoГиорги Шелия
logoПари НН
logoАлександр Эктов
logoНикита Медведев
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