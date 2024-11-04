Реднапп про 1:1 «МЮ» и «Челси»: «Иногда это было похоже на игру команд из паба, было тяжело смотреть»
Джейми Реднапп оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси» (1:1).
«Временами это было похоже на игру команд из паба. Ее было тяжело смотреть.
В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» играл и хуже, но их не превзошли и не перехитрили.
Не знаю, являются ли некоторые из игроков «Юнайтед» хорошими игроками или просто лишены уверенности в себе. Амориму придется изменить некоторых игроков, а кому-то придется уйти», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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