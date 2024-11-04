Мареска – 5-й подряд тренер, не проигравший «МЮ» на первом выезде в АПЛ. Это рекордная серия в истории лиги

Энцо Мареска – 5-й подряд тренер, не проигравший первый выездной матч АПЛ с «МЮ».

Сегодня «Челси » сыграл вничью с «МЮ » (1:1) на «Олд Траффорд » в 10-м туре АПЛ.

Ранее в своем первом гостевом матче лиги с «МЮ» не проиграли Андони Ираола, Эндж Постекоглу , Венсан Компани и Арне Слот.

Мареска зафиксировал рекордную серию в истории АПЛ по данному показателю.