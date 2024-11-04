Мареска – 5-й подряд тренер, не проигравший «МЮ» на первом выезде в АПЛ. Это рекордная серия в истории лиги
Энцо Мареска – 5-й подряд тренер, не проигравший первый выездной матч АПЛ с «МЮ».
Сегодня «Челси» сыграл вничью с «МЮ» (1:1) на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ.
Ранее в своем первом гостевом матче лиги с «МЮ» не проиграли Андони Ираола, Эндж Постекоглу, Венсан Компани и Арне Слот.
Мареска зафиксировал рекордную серию в истории АПЛ по данному показателю.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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