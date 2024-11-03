«Челси» нужен топ-вратарь, чтобы выигрывать трофеи, Санчес – на 7 из 10». Сэвидж о лондонцах
Робби Сэвидж недоволен игрой вратаря «Челси» Роберта Санчеса.
«Челси» сыграл вничью с «МЮ» в 10-м туре АПЛ (1:1).
На 68-й минуте голкипер лондонцев придержал руками Расмуса Хейлунда, выбегавшего один на один к воротам. Судья Роберт Джонс назначил пенальти, котрый реализовал Бруну Фернандеш.
«Я не уверен насчет вратаря «Челси». Сегодня он снова допустил ошибку. Думаю, чтобы выигрывать титулы, нужен топ-вратарь.
Входит ли он в эту категорию? Он на семь из десяти. Я не думаю, что можно выиграть титул с вратарем на семь из десяти», – сказал бывший полузащитник «Лестера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости