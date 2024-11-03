«Челси» нужен топ-вратарь, чтобы выигрывать трофеи, Санчес – на 7 из 10». Сэвидж о лондонцах

Робби Сэвидж недоволен игрой вратаря «Челси» Роберта Санчеса.

«Челси» сыграл вничью с «МЮ » в 10-м туре АПЛ (1:1).

На 68-й минуте голкипер лондонцев придержал руками Расмуса Хейлунда, выбегавшего один на один к воротам. Судья Роберт Джонс назначил пенальти, котрый реализовал Бруну Фернандеш.

«Я не уверен насчет вратаря «Челси ». Сегодня он снова допустил ошибку. Думаю, чтобы выигрывать титулы, нужен топ-вратарь.

Входит ли он в эту категорию? Он на семь из десяти. Я не думаю, что можно выиграть титул с вратарем на семь из десяти», – сказал бывший полузащитник «Лестера».