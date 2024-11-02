«У него ничего не получается». Чалова критикуют в Греции – но у провального старта есть и объяснение

Но прилетает не только Федору.

Федор Чалов забил только раз в чемпионате Греции, когда вратарь сам ударил в него мячом . Местные журналисты ждут от россиянина большего, но при этом понимают, что ПАОК в целом разочаровывает.

Получится ли это исправить, посмотрим в воскресенье – в 21:30 выездной матч ПАОК против «Ламии» в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского. Приходите.

В Греции разносят не только Чалова, но и других нападающих ПАОК. Насколько все плохо?

30 октября Федор сделал первый ассист – в кубковом матче против «Эгалео» из второго дивизиона Греции (3:0). Но греческое медиа SDNA не впечатлилось: «Кажется, у него пока ничего не получается. А для нападающего, чем дольше не идут голы, тем быстрее растет давление и падает уверенность. Во многих касаниях Чалова видны спешка и беспокойство».

Федор отыграл в Кубке 65 минут, его заменил Мбвана Саматта – тоже выглядел так себе. «Кажется, ситуация с форвардами в ПАОК усложняется», – безрадостная оценка SDNA.

Греческие журналисты скептически относятся почти ко всем форвардам ПАОК. У Чалова только один мяч, марокканец Тарик Тиссаудали забил два, Саматта провел только 23 минуты в чемпионате – обычно даже не попадает в заявку.

Верят только в испанского нападающего Брандона Льямоса. Он только вернулся после травмы лодыжки.

Paokmania уже ждет голов: «Брандон может внести вклад в игру на позиции, где ПАОК явно испытывает боль. В прошлом сезоне Льямос был самым опасным игроком команды с показателем 0,42 xG за 90 минут. В 33 матчах Брандон нанес 41 удар, и семь раз забил. Похоже, ПАОК нужен именно он, и, конечно, улучшение состояния недавно приобретенных Чалова и Тиссаудали, на которых очень рассчитывают».

Чалов провел уже 16 матчей за ПАОК, в конце октября Федор впервые пролетел мимо заявки – в девятом туре чемпионата Греции против ОФИ (1:2) . Еще дважды Федор оставался в запасе. Главный тренер Рэзван Луческу хоть и принимает резкие решения, шансов дал тоже немало.

Луческу, кстати, схватил трехнедельный бан за злость в конце дерби с АЕК. «Судья снова здесь», – его фраза с намеком на прошлые матчи. После игры он еще что-то кричал и жестикулировал в адрес трибун. Теперь, на время дисквалификации, останется на трибунах.

«Людям в России нужно прекратить высказывать мнение, не зная ситуации». Греческий журналист – об адаптации Чалова

Греческий журналист Никос Тоскитсис, специализирующийся на ПАОК, уверен, что к ноябрю команда расцветет – и критиковать Чалова не стоит. Вот его реплика для Vseprosport.ru : «Ни один игрок и нападающий ПАОК не выделяется до сих пор. В целом команда, как и каждый год с тренером Луческу, все еще пытается сплотиться. Каждый год после ноября ПАОК начинает быть настоящей командой. Сейчас идет ротация, и никто из новых футболистов не начинает сразу играть, еще никто не нашел ритм. Это ежегодный процесс с этим тренером: он может терять очки, но в конце концов добивается успеха.

Чалов – тоже часть этого процесса, все должны быть терпеливыми. Особенно люди из России должны прекратить делать заявления и продолжать высказывать свое мнение, не зная ситуации, потому что все, что они делают – это оказывают давление на футболиста и создают проблемы. Каждый день какой-нибудь ветеран или журналист публикует мнение о Чалове, но они не знают особенностей ПАОК».

Последуем совету?

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ПАОК после девяти туров отстает на одно очко от «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова. 3 ноября команда Чалова и Оздоева сыграет против «Ламии», это один из аутсайдеров лиги (12-е место из 14). Спортс’’ покажет матч чемпионата Греции с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского .

Фото: Gettyimages /ANP, Jurij Kodrun; East News /ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP