Гаврилов не смотрел дерби ЦСКА и «Спартака»: «Следил за игрой «Ювентуса», потом «Баварии», там есть, на что посмотреть. Комбинации, культура паса, уровень выше»

Юрий Гаврилов выбрал матчи европейских лиг, вместо просмотра московского дерби.

Встреча ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре Мир РПЛ закончилась победой красно-белых (2:0).

«Вот мне все звонят, про дерби спрашивают. А я его и не смотрел даже. Следил за «Удинезе » – «Ювентус », потом «Лейпциг » – «Боруссия» Дортмунд и «Бавария » – «Унион». Вот у мюнхенцев Кейн появился, добавил изюминку, там идет смена поколений, много ветеранов скоро уйдут, на их места приходит молодежь.

Это притягивает внимание, там есть, на что посмотреть. Как с мячом работают, какие комбинации, культура паса. Конечно, интереснее посмотреть европейский футбол, чем ЦСКА – «Спартак», там уровень все-таки выше. Это вам по работе необходимо следить за чемпионатом России, а я могу выбрать», – сказал бывший полузащитник «Спартака».