«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений и 6-матчевую из побед, уступив «Аталанте»
«Наполи» прервал серию без поражений.
В воскресенье команда тренера Антонио Конте уступила «Аталанте» (0:3) в рамках Серии А.
«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений (9 побед и ничья), а также 6-матчевую серию из побед.
Несмотря на это, «Наполи» с 25 очками идет на первом месте в Серии А.
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