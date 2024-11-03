«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений и 6-матчевую из побед, уступив «Аталанте»

«Наполи» прервал серию без поражений.

В воскресенье команда тренера Антонио Конте уступила «Аталанте» (0:3) в рамках Серии А.

«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений (9 побед и ничья), а также 6-матчевую серию из побед.

Несмотря на это, «Наполи » с 25 очками идет на первом месте в Серии А.