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Зоопарк в Неаполе назвал детеныша ягуара Ромелу – в честь Лукаку: «Это дань уважения «Наполи» и пожелание удачи в этом сезоне»

Зоопарк в Неаполе назвал детеныша ягуара в честь Ромелу Лукаку.

Представители зоопарка подтвердили, что в пятницу родился и был представлен публике детеныш ягуара, которого сотрудники решили назвать Ромелу в честь бельгийского нападающего.

«Зоопарк находится рядом со стадионом, мы наблюдаем за каждой игрой и являемся большими футбольными фанатами. Это дань уважения «Наполи» и пожелание удачи в этом сезоне», – сказала доктор Фиорелла Саггезе, куратор зоопарка.

Изображение: instagram.com/reel/DByTwk0I9gc

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoРомелу Лукаку
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