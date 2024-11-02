Зоопарк в Неаполе назвал детеныша ягуара Ромелу – в честь Лукаку: «Это дань уважения «Наполи» и пожелание удачи в этом сезоне»

Зоопарк в Неаполе назвал детеныша ягуара в честь Ромелу Лукаку.

Представители зоопарка подтвердили, что в пятницу родился и был представлен публике детеныш ягуара, которого сотрудники решили назвать Ромелу в честь бельгийского нападающего.

«Зоопарк находится рядом со стадионом, мы наблюдаем за каждой игрой и являемся большими футбольными фанатами. Это дань уважения «Наполи» и пожелание удачи в этом сезоне», – сказала доктор Фиорелла Саггезе, куратор зоопарка.

Изображение: instagram.com/reel/DByTwk0I9gc