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«Наполи» представил третью форму, отсылающую к Японии и самураям

«Наполи» представил новую третью форму.

Дизайнеры комплекта черпали вдохновение в побратимстве Неаполя и японского города Кагосима.

Дизайн футболки отдает дань уважения фигуре самурая и отсылает к самурайским элементам вроде кабуто (шлем), мэнпо (маска) и катаны (меч). Маска самурая на форме располагается на волнообразном узоре, который отсылает к японскому искусству.

В пресс-релизе говорится, что в футболке есть элементы дизайна, отсылающие к стилю неаполитанского барокко. Кроме того, на джерси написаны семь добродетелей Бусидо: праведность, уважение, мужество, честь, сострадание, честность и верность.

Технический спонсор «Наполи» – бренд EA7 от Джорджо Армани.

Фото: sscnapoli.it

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Наполи»
logoсерия А Италия
logoНаполи
фото
игровая форма
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