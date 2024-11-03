«Наполи» представил третью форму, отсылающую к Японии и самураям
«Наполи» представил новую третью форму.
Дизайнеры комплекта черпали вдохновение в побратимстве Неаполя и японского города Кагосима.
Дизайн футболки отдает дань уважения фигуре самурая и отсылает к самурайским элементам вроде кабуто (шлем), мэнпо (маска) и катаны (меч). Маска самурая на форме располагается на волнообразном узоре, который отсылает к японскому искусству.
В пресс-релизе говорится, что в футболке есть элементы дизайна, отсылающие к стилю неаполитанского барокко. Кроме того, на джерси написаны семь добродетелей Бусидо: праведность, уважение, мужество, честь, сострадание, честность и верность.
Технический спонсор «Наполи» – бренд EA7 от Джорджо Армани.
Фото: sscnapoli.it
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Наполи»
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