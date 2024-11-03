Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси

Камбэк после глупости.

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука продлила себе сезон МЛС, хотя проигрывала по ходу второго матча серии с «Интер Майами».

Команда Лео Месси получила гол в подарок, но «Атланта» сравняла, а в добавленное время вырвала победу благодаря ассисту Миранчука!

Эта глупость все усложнила: 40-летний вратарь воткнулся и выронил мяч

Алексей вышел в старте и даже был на клубной афише с составом, несмотря на замену в перерыве неделю назад.

За главным моментом первого тайма Миранчук наблюдал чуть издалека. Эпизод вообще не был похож на проблемный, мяч был в руках у вратаря Брэда Гьюзана, главного «Атланты» в первой игре. А тут с кипером приключилось нечто странное и глупое.

Гьюзан в окружении, но без плотного давления собирался отдать пас с рук, но вместо этого споткнулся и выронил мяч. Игроки «Майами» тут же подсуетились, аргентинец Эктор Мартинес, подписанный в «Ривер Плейте» по ходу сезона, закинул в пустые ворота.

40-летний вратарь, конечно, был зол – но, естественно, со всем своим опытом понимал, что для отмены тут никакого повода. Просто очень несвоевременная случайность. Вот видео момента , если вам удобно посмотреть на ютубе.

Так нелепо «Атланта» позволила «Интеру» повести, но больше ничего реализовать не дали. В том числе выручал Гьюзан, без его помощи делать было бы против такого гиператакующего соперника, конечно, нечего.

«Атланту» выручил Миранчук. Какой ассист на победный гол!

Никто бы не удивился, если бы «Атланта» просто проиграла этот второй матч – мы могли бы даже посчитать относительным достижением, например, что команда, чудом втиснувшаяся в плей-офф на девятое место, билась с однозначно лучшей командой регулярки.

Но нет, «Атланта» к часу игры сравняла и не довела даже до пенальти (к серии переходят сразу при ничьей), потому что включился Миранчук!

На этот раз рано менять его точно не было повода, и Алексей использовал минуты до самого конца. Только посмотрите, как он сориентировался на чужой половине, в каком розыгрыше из пасов одним касанием в темп отдал ассист!

Португалец Шанде Силва получил пространство благодаря этому пасу и всадил в верхний угол после легкой подработки.

«Интер Майами» провалился в обороне, Алексей Миранчук после перехвата помог найти эту дыру, чтобы сезон «Атланты Юнайтед» продлился еще как минимум неделю.

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Теперь – третий решающий матч этой серии 1/8 финала, сыграют на поле «Интер Майами» как команды с более высокого места в регулярном чемпионате.

Суперночь – через неделю, на 10 ноября по московскому времени.

А что если «Атланта» Миранчука способна на суперсенсацию?

Детали плей-офф МЛС – тут

Фото: Gettyimages /Todd Kirkland, Kevin C. Cox