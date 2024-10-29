Рейтинг зарплат МЛС: Миранчук опередил Ройса, а Месси получает больше, чем целые составы

Заглядываем в карманы.

Публикация зарплат футболистов – хорошая традиция МЛС, которой не хватает в европейском футболе. Ведомости этого сезона особенно интересны, потому что там есть Алексей Миранчук, переехавший в «Атланту Юнайтед», а также другие звездные новички вроде Оливье Жиру и Марко Ройса.

Итак, заглядываем в чужие карманы.

В топ-10 – европейские звезды и… Хани Мухтар (кто?)

По июльским словам агента Вадима Шпинева, Миранчук должен был войти в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков лиги. Теперь очевидно – преувеличил.

Не будем тянуть, вот топ-10 и Алексей Миранчук:

Указанные зарплаты – годовой оклад плюс все гарантированные бонусы, включая любые маркетинговые договоренности и выплаты при подписании. Подписной бонус равномерно распределяется по всем годам контракта. То есть, если игрок получил бонус 1 млн долларов при подписании контракта на четыре года, то в отчетности МЛС ему запишут частями по 250 тысяч за каждый сезон.

В списке окладов без бонусов (такой тоже публикуется) лидер тот же – Лионель Месси получает 12 млн долларов, а с доплатами – 20,5 млн долларов. Это больше, чем зарплатные фонды 22 из 29 клубов МЛС! При этом доходы великого аргентинца не ограничиваются этой суммой. Главная звезда МЛС получает также долю от медиаконтракта лиги с Apple TV, что увеличивает заработок до гарантированных 50-60 млн долларов. А по подсчетам Forbes , с учетом доходов от имиджевых прав и других источников вне поля банковский счет Лео пополняется на 135 млн долларов ежегодно.

Даже базовый оклад Месси в 169 раз превышает самую маленькую зарплату лиги – 76 игроков получают по 71 тысяче в год.

Еще при взгляде на топ-10 возникает вопрос: кто такой Хани Мухтар? Все остальные засветились в Европе (плюс Себастьян Дриусси – в РПЛ), а про этого немецкого атакующего полузащитника вы вряд ли слышали.

Мухтар – воспитанник «‎Герты», дебютировал за нее уже в 17 лет, в 20 уехал в «‎Бенфику», оттуда ездил в аренду в «‎Ред Булл Зальцбург» и «‎Брондбю», но в Европе так и не взлетел. Зато в МЛС засиял: перешел в «‎Нэшвилл» в январе 2020-го, в 2021-м стал вторым в голосовании за MVP регулярки (16+10 по гол+пас), а на следующий год – первым и лучшим бомбардиром (23 гола). Редкий пример, как дорасти до звездной зарплаты уже в МЛС – стартовал с 1,4 млн.

Миранчук получает в три раза больше партнеров по «‎Атланте». После налогов, видимо, остается $2,1 млн

3,7 млн долларов – доходы Миранчука с учетом бонусов. Его базовый оклад составляет 2,4 млн долларов. Учитывая, что контракт заключен на 4 года (по схеме 3+1), получается 5,1 млн долларов суммарных бонусов. Мощно!

А что остается после налогов? Вот примерные расчеты:

От базового оклада после вычета налогов у Миранчука остается 1,4 млн долларов. Примерно столько, согласно инсайдам, он получал чистыми в Италии. Выходит, реальную разницу в США для Алексея делают бонусы.

Это только приблизительные расчеты. Для точности нужно знать величину дохода за конкретный год. МЛС не уточняет тип доплат к окладу – единоразовый платеж или ожидаемые транши на протяжении нескольких лет. Но важно, что это гарантированная прибавка, не привязанная к достижениям игрока или команды.

Зарплата Миранчука – с отрывом самая высокая в «‎Атланте». Он опережает норвежского защитника Стиана Грегерсена и грузинского полузащитника Сабу Лобжанидзе примерно в три раза, всех остальных – в четыре и больше.

Звезды вне топ-10 зарплат МЛС: Ройс попал под ограничения, как Суарес и Альба. Но есть нюанс

Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков МЛС пестрит знакомыми именами. Но есть хорошо известные по выступлениям в Европе и ниже.

Самое время разобраться с основами запутанного потолка зарплат в МЛС. Его подробно описывали в тексте про «Интер Майами‎» . Если упростить, то разрешенный зарплатный фонд на команду в 2024-м равен 5,47 млн долларов, у отдельных футболистов зарплата не может превышать 683 тысячи долларов в год. Но есть «‎правило Бекхэма»: трем звездам (Designated Player на языке МЛС – «назначенным игрокам») можно давать неограниченно высокую зарплату, эти расходы не учтутся в общекомандном потолке.

Есть и еще одна лазейка – целевые распределительные средства (Targeted Allocation Money). Плюс 2,72 млн к потолку. Можно заключать превышающие максимальный лимит контракты, но в каждом случае не больше, чем на 1 млн долларов. То есть игроку можно платить до 1,683 млн, а в ведомость пойдут допустимые 683 тысячи. Схема позволяет не тратить звездный слот, но платить зарплату выше потолка.

Этими особенностями объясняются, например, относительно невысокие доходы (но выше стандартного потолка) Луиса Суареса и Жорди Альбы в «‎Майами» или Ройса в «‎Гэлакси». В «‎Интере» «назначенными игроками‎» являются Месси, Серхио Бускетс и неожиданно Леонардо Кампана (хотя его зарплата – всего 722 тысячи долларов), поэтому еще двум экс-каталонцам пришлось вписываться в условия для TAM. Причина – запутанные правила МЛС для молодых игроков. Если коротко, таким образом клуб разгружает платежку – 772 тысячи Кампаны учитываются лишь как 150 тысяч.

Марко Ройс тоже пришел в команду с тремя игроками, у которых уже есть неограниченные контракты: воспитанник «‎Барселоны» Рики Пуч, бразильский полузащитник Габриэл Пек и вингер сборной Ганы с опытом игры в Бельгии Джозеф Пэйнтсил. Возможно, в следующем году кому-то из них придется освободить место звезды для статусного немца.

А вот Оливье Жиру сразу получил звездный контракт в «‎Лос-Анджелесе». 38-летний француз самую малость уступает Миранчуку (разница – 10 тысяч долларов).

Экс-партнер россиянина по «‎Аталанте» Луис Муриэль выторговал себе еще более внушительную зарплату – но и перешел он в «‎Орландо» этой зимой всего за 1 млн евро.

А больше всего впечатляет бессребреничество Асьера Ильярраменди – воспитанника и экс-капитана «‎Реал Сосьедада», который заглядывал на пару сезонов в «‎Мадрид». Наверное, он очень хотел поиграть в США.

Бывшие игроки РПЛ в МЛС: Дриусси с топовой зарплатой, а Ригони получает даже без клуба (что?!)

Миранчук не самый высокооплачиваемый бывший футболист РПЛ в МЛС. Экс-форвард «‎Зенита» Себастьян Дриусси вообще устроился в топ-5 лиги. С такими условиями даже «‎Зениту» непросто тягаться.

Бывший нападающий «‎Спартака» Эсекиэль Понсе доехал до США летом на схожие с Миранчуком деньги. А вот другой экс-зенитовец Эмилиано Ригони получает 2,1 млн долларов, даже не играя.

Он воссоединился с Дриусси в «‎Остине» в 2022-м, но совсем не впечатлил – 6+6 по гол+пас за 58 матчей. Контракт Ригони действовал до конца 2024-го, для продления еще на год нужно было 12 раз выйти на поле в этом сезоне. Но после 11 матчей, в которых Ригони забил один гол, «Остин» избавился от аргентинца, чтобы расчистить звездное место в платежке. В МЛС можно «‎выкупить» контракт одного игрока, и его зарплата выведется из-под потолка. Поэтому клуб до конца года будет платить Ригони, хотя тот уже не в составе. На слот аргентинца «Остин» в июле купил ганского вингера «‎Црвены Звезды» Османа Букари.

Тем временем 31-летний Ригони значится в «‎пуле МЛС» вместе с еще шестью футболистами (например, 34-летним Джози Алтидором, который запомнился по сборной США, «‎Вильярреалу» и «‎АЗ Алкамару»).

Игрока из пула может забрать любой клуб МЛС, но, конечно, вместе с зарплатой. Например, в 2014-м «‎Канзас-Сити» выудил оказавшегося ненужным «‎Чивасу» вратаря Тима Милию – потому что два голкипера травмировались. Получилось круто: Милия закрепился, а в 2017-м вообще стал лучшим вратарем МЛС.

Правда, чаще всего игроки из пула не получают второй шанс – ведь от них избавились не просто так.

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Kaelin Mendez