Семак о том, что Барриос выговаривал Караваеву: «Игровые моменты, ничего страшного. Слава выбил мяч в аут, нужно было сохранить»

Между Вильмаром Барриосом и Вячеславом Караваевым нет конфликта.

Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопросы журналистов после игры с «Динамо » Махачкала (2:1).

– Сергей Богданович, как чувствует себя Густаво Мантуан? Со стороны показалось, что травма серьезная. И второй вопрос: в конце матча, уже после финального свистка, Барриос что-то выговаривал Караваеву. Видели ли вы этот момент и знаете ли, что между ними произошло?

– Между ними ничего не произошло. Не знаю, что конкретно, но думаю, скорее всего, момент или с последним угловым, где нужно было разыграть, или последний мяч, который Слава выбил в аут.

Естественно, его нужно было сохранить в поле. Абсолютно игровые моменты. Ничего страшного точно. Но это насколько я понимаю. Никаких проблем нет!

По поводу Мантуана, конечно, очень неприятный эпизод – он и по ногам получил, когда сзади прыгнул игрок, и по голове потом получил. Конечно, надеюсь, что ничего серьезного, и он сможет тренироваться и играть дальше, – сказал главный тренер «Зенита ».