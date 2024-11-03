Семак о том, что Барриос выговаривал Караваеву: «Игровые моменты, ничего страшного. Слава выбил мяч в аут, нужно было сохранить»
Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопросы журналистов после игры с «Динамо» Махачкала (2:1).
– Сергей Богданович, как чувствует себя Густаво Мантуан? Со стороны показалось, что травма серьезная. И второй вопрос: в конце матча, уже после финального свистка, Барриос что-то выговаривал Караваеву. Видели ли вы этот момент и знаете ли, что между ними произошло?
– Между ними ничего не произошло. Не знаю, что конкретно, но думаю, скорее всего, момент или с последним угловым, где нужно было разыграть, или последний мяч, который Слава выбил в аут.
Естественно, его нужно было сохранить в поле. Абсолютно игровые моменты. Ничего страшного точно. Но это насколько я понимаю. Никаких проблем нет!
По поводу Мантуана, конечно, очень неприятный эпизод – он и по ногам получил, когда сзади прыгнул игрок, и по голове потом получил. Конечно, надеюсь, что ничего серьезного, и он сможет тренироваться и играть дальше, – сказал главный тренер «Зенита».
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