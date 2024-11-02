Слот о 2:1 с «Брайтоном»: «Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть, это придает уверенности. Больше, чем первое место «Ливерпуля» в таблице»
«Нам нужен был такой второй тайм, потому что в первом нас переиграли. Они больше владели мячом, были агрессивнее без мяча. Но во втором тайме все изменилось, ситуация стала совершенно противоположной.
Наши нападающие забили голы, но главное отличие заключалось в том, что мы лучше располагались на поле и намного больше владели мячом. Без мяча они создавали нам проблемы, но во втором тайме мы продолжали давить».
О выходе «Ливерпуля» на первое место в Премьер-лиге.
«Более важно то, что играя с «Арсеналом» на их стадионе, ты можешь вырвать ничью. «Брайтон» – очень сильная команда, они это показали в этом сезоне. Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть 2:1, что, на мой взгляд, было заслуженно, это придает мне много уверенности. Больше, чем текущее положение в таблице», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий