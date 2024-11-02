Слот о 2:1 с «Брайтоном»: «Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть, это придает уверенности. Больше, чем первое место «Ливерпуля» в таблице»

Арне Слот высказался после победы «Ливерпуля» над «Брайтоном» (2:1).

«Нам нужен был такой второй тайм, потому что в первом нас переиграли. Они больше владели мячом, были агрессивнее без мяча. Но во втором тайме все изменилось, ситуация стала совершенно противоположной.

Наши нападающие забили голы, но главное отличие заключалось в том, что мы лучше располагались на поле и намного больше владели мячом. Без мяча они создавали нам проблемы, но во втором тайме мы продолжали давить».

О выходе «Ливерпуля» на первое место в Премьер-лиге.

«Более важно то, что играя с «Арсеналом» на их стадионе, ты можешь вырвать ничью. «Брайтон » – очень сильная команда, они это показали в этом сезоне. Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть 2:1, что, на мой взгляд, было заслуженно, это придает мне много уверенности. Больше, чем текущее положение в таблице», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.