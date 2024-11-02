Свершилось: «Зенит» расколдовал «Динамо»! Впервые в матче махачкалинцев забито 3+ гола – лишь под конец первого круга

В каких же муках рождался исторический гол.

Махачкалинское «Динамо» – уже давно самая скучная команда в РПЛ и даже за его пределами. В 13 турах – ни одного матча, где было бы забито хотя бы три мяча. Неужели серия должна была продлиться и в Петербурге – в гостях у «Зенита»?

Но чемпион помог ее прервать.

Было 53% – на то, что серия прервется. И это против «Зенита»

Очень вкратце, что предшествовало: 13 матчей «Динамо» в РПЛ – ноль из них с тремя голами и более. Уже после 11-го тура было подсчитано, что это единственный клуб из высших европейских лиг с такой статистикой. Всего 1,3 гола за игру!

«Динамо» поехало в гости к чемпиону. У «Зенита» за 13 туров с 3+ голами было шесть матчей, а по зрелищности он во второй половине, но с 2,61 мяча за игру – показатель в два раза больше, чем у махачкалинцев.

Если по исходу перед игрой многое было понятно (81% вероятности на победу «Зенита» – это 1.24, а только 7% у «Динамо» – 14.75), то по голам все же возникал вопрос. Уж очень близкие значения: на ТБ2,5 – 53%, на ТМ2,5 – 52%. Практически равные коэффициенты – 1.89 и 1.94.

Неужели даже «Зениту» не под силу заставить «Динамо» сыграть матч с минимум тремя голами? Конечно, под силу. Только сами динамовцы тоже помогли.

В первом тайме вероятность 3+ голов из 53% превратилась в 97%

Проблемы «Динамо» в защите плюс настойчивость «Зенита» привели к тому, что серия гостей дала сильную трещину почти сразу. Нино забил после скидки Страхини Эраковича на 12-й минуте, Лусиано Гонду замкнул навес Андрея Мостового на 15-й.

2:0, хотя не прошла еще середина тайма. Теперь ТБ2,5 оценивались в 1.03 – то есть в 97% вероятности. Скорее, нужен был третий гол «Зенита», чем забитый мяч «Динамо»: в этом сезоне вероятность гола, например, «Оренбурга» на «Газпром-Арене» составляла всего 57%, а «Рубина» – 54%, у «Факела» – только 43%, а у «Динамо» – даже меньше, всего 40% с коэффициентом 2.49.

Но третий гол в матче забило именно «Динамо» – отличился Сослан Кагермазов, точно пробив с разворота. 2:1. История!

При этом гол даже мог быть отменен – ВАР целых три минуты проверял офсайд у Кагермазова, а командам даже пришлось разминаться в ожидании. Но в итоге гол «Динамо» был засчитан. Ну, наконец-то!

А во Второй лиге и в Кубке «Динамо» жгло

Про низкую результативность в матчах с участием «Динамо» мы пишем часто, сегодня появился еще один повод. При этом малорезультативные игры клуба – давняя привычка. В сезоне-2023/24 в Первой лиге матчи «Динамо» собирали всего 1,65 гола за игру, за год до этого – 1,55 (по верховым матчам – семь и восемь соответственно).

Даже удивительно, что еще сезоном ранее – во Второй лиге-2021/22 – матчи «Динамо» даже отмечались результативностью в немыслимые сейчас 2,32 гола за игру. Но и это был всего лишь третий с конца результат.

При этом в розыгрыше Кубка России-2024/25 «Динамо» половину матчей отыграло с тремя голами и больше – 1:2 и 2:2 с московскими динамовцами, 3:3 с «Крыльями Советов». Но в РПЛ все затянулось.

Настолько, что потребовалась помощь чемпиона.

Ставочная вики Спортса

Фото: fc-zenit.ru /Анна Мейер