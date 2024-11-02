Ван Дейк, Джонс и Мак Аллистер с юмором оценили новую прическу Келлехера: «Ого-го! Посмотрите, какой он свежий!»
Вирджил ван Дейк высказался о новой прическе Куивина Келлехера.
«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
Перед вчерашней тренировкой Вирджил ван Дейк и Кертис Джонс отметили новую стрижку голкипера Куивина Келлехера.
«Ого-го! Посмотрите, какой он свежий!» – сказал ван Дейк.
«Взгляните на стрижку», – отметил Кертис Джонс, глядя на Келлехера.
Алексис Мак Аллистер наблюдал за партнерами с улыбкой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liverpool.com
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