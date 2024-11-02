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Ван Дейк, Джонс и Мак Аллистер с юмором оценили новую прическу Келлехера: «Ого-го! Посмотрите, какой он свежий!»

Вирджил ван Дейк высказался о новой прическе Куивина Келлехера.

«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ. 

Перед вчерашней тренировкой Вирджил ван Дейк и Кертис Джонс отметили новую стрижку голкипера Куивина Келлехера.

«Ого-го! Посмотрите, какой он свежий!» – сказал ван Дейк. 

«Взгляните на стрижку», – отметил Кертис Джонс, глядя на Келлехера.

Алексис Мак Аллистер наблюдал за партнерами с улыбкой.

Фото: x.com/LFC/status/1852312516900110350

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liverpool.com
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoБрайтон
logoВирджил ван Дейк
logoАлексис Мак Аллистер
logoстиль
logoКертис Джонс
logoКуивин Келлехер
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