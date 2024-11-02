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  • Салиба о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Арсенал» не сыграл как планировал. Мы заслужили поражение. Мне нужно работать, чтобы вернутся на свой уровень»
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Салиба о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Арсенал» не сыграл как планировал. Мы заслужили поражение. Мне нужно работать, чтобы вернутся на свой уровень»

Вильям Салиба высказался о поражении «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:1).

«Все мы немного расстроены, потому что хотели победить сегодня. К сожалению, нам это не удалось, и мы не сыграли так, как планировали. Думаю, мы заслужили поражение сегодня.

Я считаю, что мы не играли так, как хотели, а соперник тоже был хорош. Но все в порядке, мы сосредоточены на следующей неделе, и сезон еще не закончен. 

Думаю, [«Ньюкасл» забил] хороший гол, действительно качественный навес и точное завершение, но мы всегда можем сыграть лучше. Сегодня они забили рано, и нам не удалось отыграться.

Мы должны держаться вместе. В прошлом сезоне у нас был похожий период, и нам нужно оставаться едиными и уверенными в своих силах, чтобы выбраться из него. Все мы верим, что вернемся на победный путь.

Я должен быть лучше, чем в прошлом матче. Я сыграл не так хорошо. Мне нужно вернуться на свой уровень. Когда я буду в форме, команда будет лучше, но мне нужно работать, чтобы вернуться к своему лучшему состоянию», – сказал защитник «Арсенала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoНьюкасл
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoВильям Салиба
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