Топ-матч «МЮ» без Тен Хага, неоклассика Германии. Еврофутбол на выходных

А еще дерби Каталонии.

Вот что мы приметили в топ-лигах на конец недели:

Программу составили Артем Денисов, Тимур Боков, Слава Палагин, Никита Киселев, Вадим Лукомский и Андрей Клещенок.

Пятница. 1 ноября

«Байер» против «Штутгарта» – новая классика Бундеслиги

С тех пор, как Хаби Алонсо возглавил «Байер», а Себастиан Хенесс – «Штутгарт», очные матчи обязательны к просмотру, драма гарантирована. Правда, пока «Байер» либо героически спасается от поражения, либо вырывает победу.

«Штутгарт» лишь восьмой в Бундеслиге, но футбол по-прежнему прекрасный для просмотра, а матчи с «Юве» и «Реалом» в ЛЧ – прекрасная иллюстрация. На дистанции не хватает качества именно в защите после ухода основных ЦЗ летом, атака как всегда замечательная.

«Байер» оступился на прошлых выходных с «Вердером» (2:2) – вполне по делу. Отставание от «Баварии» уже пять очков. Если хочется еще раз побороться за чемпионство, нужно как минимум на отлетать еще сильнее.

«Лилль» против «Лиона» – претенденты на ЛЧ

«Лион» недавно выдал 5-матчевую победную серию, которая сменилась 0:1 против «Бешикташа» в ЛЕ и 2:2 с «Осером». Матч с «Бешикташем» показал, что «Лион» хочет доминировать: есть чему радоваться, но необходимо научиться прибивать соперника и быть внимательнее при контратаках.

«Лилль» не проигрывает уже семь матчей, хотя были «Реал», «Атлетико», «Монако» и дерби с «Лансом». Последние матчи особенно удивляют: 0:0 с «Монако», хотя соперник был значительно сильнее, а тренер «Лилля» Брюно Женезьо уничтожил команду после матча; 3:1 с «Атлетико» вторым составом, где явно помогли везение и странное судейство; 2:0 с «Лансом» при абсолютно равной игре.

Бывает.

Суббота. 2 ноября

«Ньюкасл» – «Арсенал»: кто быстрее скатится в автобус?

Общая черта Эдди Хау и Микеля Артеты – хамелеонство. Оба долго считались смелыми и современными, но в последнее время как по команде начали выходить за рамки стереотипа. Теперь оба гораздо прагматичнее, чем о них привыкли думать.

● Хау с «Ньюкаслом» чередует отрезки прессинга с низком блоком в схеме 5-4-1. Олицетворение – последний кубковый матч с «Челси». Преимущество сделали в смелой манере, а удерживали счет в режиме автобуса;

● «Арсенал» под руководством Артеты запрограммирован похожим образом. Отличаются только структура прессинга и схема, в которую выстраиваются на своей половине (4-4-2). В игре с «Ливерпулем» мы увидели оба этих элемента.

В очном матче огромное значение у первого гола. Кто его забьет, получит право припарковаться. Поэтому, стартовый отрезок может быть максимально открытым. Вражда между клубами только добавит пикантности в виде фолов и карточек.

Митома из «Брайтона» – проверка для Трента-защитника

«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют дважды за неделю: сначала в Кубке лиги (3:2 в пользу мерсисайдцев), теперь в АПЛ. В НБА такие спаренные матчи называют бэк-ту-бэк.

И они часто получаются очень разными по содержанию.

Теперь у нас рисуется интригующая дуэль на фланге: Трент Александер-Арнолд против вингера «Брайтона» Каору Митомы. Из-за полуторных составов в среду встреча не состоялась. Сверкающий в дриблинге японец – серьезнейший тест для ТАА как защитника. В последние годы Митома частенько изводил и «Ливерпуль», и персонально Трента. Но с обновленными настройками Арне Слота англичанин смотрится увереннее: он вновь скорее игрок фланга, более терпеливая игра команды позволяет ТАА занимать лучшие позиции в обороне, успешность отборов подскочила и количественно (с 1,4 до 2,3), и процентно (39,4% – 70%).

Неожиданный поворот в личном противостоянии?

Пепа накажут за опорников-пешеходов?

Постоянный элемент последних четырех туров «Ман Сити» – выходы соперников один на один. Их было так много, что мы составили слайдшоу:

Одна из причин – медлительность Матео Ковачича и Илкая Гюндогана. Оба пытаются заменить Родри. Ни один не проваливается, но скорость – аспект, в котором оба отстают от испанца. Либо не успевают погасить контратаку в зародыше, либо помочь защитникам в финальной фазе.

«Борнмут» – команда, которая может наказать за этот недостаток. Скорость и быстрота принятия решений – ее ДНК. По пробегу и спринтам входят в топ-3 АПЛ. По среднему возрасту состава – тоже. Опорников-пенсионеров «Сити» уж точно готовы перебегать. Проблем Пепу добавляет кризис травм – под вопросом участие самых быстрых защитников (Уокер + Аканджи + Гвардиол).

«Дортмунд» плывет, но и у «Лейпцига» проблемы

Команда Нури Шахина идет седьмой в Бундеслиге, вылетела из Кубка Германии уже во втором раунде и бездарно проиграла «Реалу» 2:5, ведя 2:0. И ладно результаты: внятной игры тоже нет. Так еще и обвал травм добивает «Дортмунд».

«Лейпциг» идет вровень с «Баварией» (по 20 очков, «Дортмунд» отстает на семь), но качество футбола тоже спорное, сильно тащит вратарь Петер Гулачи. Хотя по ходу сезона динамика скорее положительная, а ведь травмы тоже бьют: недоступен единственный левый защитник Давид Раум, вылетел и главный источник креатива Хави Симонс.

Почти наверняка матч с «Лейпцигом» не станет последним для Шахина даже в случае поражения, но ситуация сложная.

«Аякс» против ПСВ – снова топ-матч, а не только топ-афиша

«Аякс» одержал пять побед подряд, в последнем туре переиграл «Фейеноорд» на выезде и идет на вторым. Выше только ПСВ. Звучит как привычное положение дел в Нидерландах, но в последние годы было не так.

Впервые с января 2022-го эти клубы подходят к очному матчу в статусе первой и второй команды страны. Тогда тренерами были Рогер Шмидт и Эрик тен Хаг. Теперь за возрождение «Аякса» отвечает Франческо Фариоли; за доминирование ПСВ – Петер Бос. Будет интересно!

Воскресенье. 3 ноября

Самые механичные команды в Серии А: «Аталанта» против «Наполи»

Две главные машины Серии А в текущей форме. «Аталанта» выиграла четыре матча подряд с общим счетом 15:2. «Наполи» пропустил один гол за два месяца. Обе команды забыли, когда проигрывали. При этом бергамаскам непросто дается надежность в защите (но с такой атакой ее легко игнорировать), а слишком академичные неаполитанцы с трудом выжимают голы.

Столкновение двух самых автоматизированных систем в итальянском футболе – Гасперини и Конте. Вполне возможно, что победителя выявит не тот, чья механика лучше, а тот, чьи игроки окажутся успешнее в отходах от системы. Иными словами, это не только Конте против Гасперини – это Лукман против Кварацхелии.

Внезапный приступ прагматизма у Энджа Постекоглу

Главного романтика АПЛ в последние недели не узнать. Загибаем пальцы:

● Замена Джеймса Мэддисона в перерыве матча с «Вест Хэмом» с формулировкой «нужна мощная полузащита, чтобы не проиграть в армрестлинг, который устроил соперник»;

● Переход на схему с двумя нападающими против прессингующего «Кристал Пэлас». По словам Постекоглу, вынудил соперник, заставивший сыграть в свою игру;

● 31% владения против «Ман Сити» в игре Кубка Лиги. Не позор, но серьезное отклонение от типичного матча Энджа против Пепа (47,2%). «Мы не дали им создать слишком много моментов» – тоже весьма показательная реплика после игры.

Важно: все эти инъекции прагматизма Эндж вводил только по ходу матча. Начинал «Тоттенхэм» в привычном сочетании и с привычными намерениями. Только замечая, что команда не справляется, Постекоглу переходил к плану Б. Раньше его наличие Эндж категорически отрицал.

Матч с «Астон Виллой», который состоится в воскресенье, имеет огромное значение «шпор». В случае поражения отстанут от конкурента на 8 очков. Возможно, давление результата вынудит Постекоглу придумать еще кое-что нетипичное.

Классическое дерби Каталонии

«Жирона», прости, ты хороша, но настоящее каталонское дерби – «Барселона» против «Эспаньола». Сейчас они, конечно, в разных вселенных. «Эспаньол» не обыгрывал исторического соперника с января 2018-го, а если ограничиться только Ла Лигой – аж с февраля 2009-го, когда зажигал Рауль Тамудо.

«Барса» так хороша, что «Эспаньол» – явный аутсайдер. Однако это дерби, а еще есть голкипер Жоан Гарсия: главный шот-стоппер Ла Лиги наравне с Марко Дмитровичем из «Леганеса». Им всерьез интересовался «Арсенал». Жоан провалился с «Мадридом», а теперь попытается остановить Левандовского, Рафинью и Ямаля.

«МЮ» с «Челси» на «Олд Траффорд» – топ-матч между Тен Хагом и Аморимом

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении тренером Рубена Аморима. Португалец стартует 11 ноября, с началом международной паузы.

До этого момента рулить будет Руд ван Нистелрой. Легендарный бомбардир получает четыре матча. Против «Челси» – главный из них.

Ощущение переходного этапа, раскрепощение после ухода Тен Хага (для «МЮ» это уже привычный буст) могут здорово раскрыть игру в Манчестере. И превратить вечер в шоу Бруну Фернандеша (наконец-то забил и блистал «десяткой») и Коула Палмера.

Вальверде vs Пеллегрини. Битва мэтров!

«Атлетик» принимает «Бетис», яркая вывеска. Ключевой сюжет – тренерские шахматы Эрнесто Вальверде и Мануэля Пеллегрини, признанных мастеров Ла Лиги. Точно надо за ними последить!

«Атлетик» теряет в яркости, но стал хладнокровнее. Баски наказывают за ошибки, даже играют вторым номером. Нико Уильямс теперь не вингер, а свободный художник, который иногда становится десяткой. «Бетис» страдает из-за травм, но наказывал «Атлетико» в быстрых атаках. Они стал вертикальнее, что подходит Абде Эззальзули и Витору Роке.

Джованни Ло Чельсо и Иско не сыграют, но будет интересно.

Без Гвардиолы не было бы Бускетса – без Бускетса не было бы Родри

Фото: Gettyimages /Matt McNulty / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Christof Koepsel / Stringer, Alex Pantling / Staff, Nathan Stirk / Stringer; IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press