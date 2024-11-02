У Кейна 16 голов в 14 матчах сезона за «Баварию». Он лучший бомбардир Бундеслиги наряду с Мармушем

Харри Кейн открыл счет в матче с «Унионом».

Нападающий «Баварии» вывел команду вперед на 15-й минуте, реализовав пенальти в матче 9-тура Бундеслиги.

Англичанин забил 16-й гол в составе мюнхенцев в этом сезоне. В Бундеслиге он отличился 10 раз и возглавляет список бомбардиров наряду с Омаром Мармушем из «Айнтрахта ».

Также Кейн забил два гола за сборную Англии в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .