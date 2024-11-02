У Кейна 16 голов в 14 матчах сезона за «Баварию». Он лучший бомбардир Бундеслиги наряду с Мармушем
Харри Кейн открыл счет в матче с «Унионом».
Нападающий «Баварии» вывел команду вперед на 15-й минуте, реализовав пенальти в матче 9-тура Бундеслиги.
Англичанин забил 16-й гол в составе мюнхенцев в этом сезоне. В Бундеслиге он отличился 10 раз и возглавляет список бомбардиров наряду с Омаром Мармушем из «Айнтрахта».
Также Кейн забил два гола за сборную Англии в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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