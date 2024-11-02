«Шеньхуа» стал родным.

Мы на Спортсе’’ навсегда запомним этот сезон Суперлиги Китая – потому что наш первый большой проект как вещателя украсил своими сюжетами Леонид Слуцкий.

И пусть наш тренер в итоге второй, он сделал из «Шанхай Шеньхуа» не просто сенсационного мощного претендента на золото, не только бился до самого конца за победу чемпионате, хотя этого изначально никто не ждал.

Слуцкий построил команду, которая печатала на конвейере невероятные развязки – которые заставляли всех нас (не только комментаторов, но их особенно) кричать. Это был сезон камбэков имени Леонида Слуцкого – не зря еще летом появились сравнения со стилем Хаби Алонсо в «Байере».

4-й тур. Победный на 99-й

Так запускался этот стиль. Вот как мы это видели в апреле – когда Леонид Слуцкий выигрывал четвертый матч чемпионата из четырех.

На 99-й минуте «Шанхай» все перевернул. За минуту до победного гола Слуцкий покачивался в кресле и что-то строго высказывал игрокам. А через мгновение уже бежал их поздравлять. Это Жоау Тейшейра воспользовался скидкой Андре Луиса и вколотил мяч в сетку с линии штрафной.

Благодаря той победе «Шеньхуа» ушел в отрыв на пять очков.

8-й тур. Сравняли с «Портом» на 91-й, на 94-й ВАР отменил победный

Первая в лиге встреча с главным фаворитом – и вместо того, чтобы впервые проиграть, «Шеньхуа» чуть все не перевернул .

У команды российского тренера почти ничего не получалось, методы взлома закрытого соперника не работали. Катилось к первомут поражению Леонида в Китае. Пока не спасли лидеры. Андре Луис забросил в штрафную, Жоау Тейшейра подработал грудью и сравнял. Красиво, насладитесь! Через четыре минуты «Шанхай Шеньхуа» забил и второй! Когда малоизвестный, вышедший на замену Ван Хайцзянь поймал подбор после углового и в касание положил в дальний нижний. Но гол отменили из-за офсайда.

Тогда «Шеньхуа» не дал «Порту» к себе приблизиться – оставил на третьем месте и расстоянии в пять очков при матче в запасе у конкурента.

12-й тур. Вырвали победу 2:0 после 88-й – без лидера

Так в середине мая продолжали классную стартовую серию.

У «Шеньхуа» было небольшое преимущество, под конец тайма «Шанхай» поддавил, но так и не открыл счет. Во втором Слуцкий погнал вперед, но дожали только на 88-й: роль травмированого лидера Жоау Тейшейры временно примерил защитник Цзян Шэнлун. А уже в добавленное время нападающий Сефас Малеле добил вторым после классной комбинации.

Развивали уже рекордную для клуба серию без поражений.

17-й тур. Победный на 90+3 после множества атак

Росла уверенность, что «Шеньхуа» Слуцкого способен дожать кого угодно. Тут выиграли у «Циндао Вест Кост» благодаря голу после углового на третьей добавленной – 25-м ударом по воротам, 11-м попаданием в створ.

24-й тур. Величайший камбэк против «Порта» – благодаря вспышке 37-летнего

Суперсценарий в супердерби : «Шеньхуа» проигрывал с 12-й минуты, с 23-й играл в большинстве, но смог сравнять только на 79-й.

Героем стал 37-летний Юй Ханьчао, который вышел на замену и организовал два гола за три минуты: сначала классно пробил в угол из штрафной, а на 82-й минуте прострелил на Андре Луиса. Бразилец до этого не забил пенальти, зато подарил нам мегаразвязку с победным голом!

Это было действительно легендарно. Хайлайт на века.

26-й тур. Тот самый камбэк, который мы назвали б-е-з-у-м-н-ы-м

И это было действительно так .

«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзиня» в нереальном стиле. Быстро пропустили, потеряли лидера Жоау Тейшейру на 10-й минуте, страдали в атаке до 89-й – но все равно выиграли! И царил снова 37-летний Юй Ханчао: вышел на замену и сделал дубль. Это тогда наши комментаторы в прямом эфире чуть не плакали.

Было от чего.

28-й тур. Гол на 89-й, который подарил надежду на чемпионство

Тот день, когда «Шанхай Порт» внезапно проиграл, а «Шанхай» Слуцкого вышел на первое место .

1:1 сложились за две минуты второго тайма – и держались почти до конца матча. «Шанхай» проигрывал уступал, но смог устроить традиционный уже камбэк. Дожали на 89-й минуте благодаря 35-летнему ветерану! Слуцкого выручил капитан «Шеньхуа» У Си: среагировал на подачу с углового. У него шесть мячей и три голевых в 27 матчах сезона.

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И даже это не все – ведь был, например, сентябрьский камбэк с 0:2 до 4:3 , когда четыре гола уложили с 39-й до 64-й, а на девятой добавлленой чуть не потеряли победу (помог ВАР).

Да и сам сценарий финальных туров: вот «Шеньхуа» за три игры до конца должен только надеяться на ошибку конкурента, вот за два до финиша уже сам все контролирует, а вот последний тур – и снова от «Шанхая» Слуцкого мало что зависит.

Такие горки, такие эмоции – это и есть весь первый сезон Слуцкого в Китае.

Леонид Викторович, спасибо, что сделали его таким ярким!

Фото: Gettyimages.ru /Fred Lee, Di Yin