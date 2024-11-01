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Личка после 1:1 с «Ростовом»: «Во 2-м тайме футбола не было. Первый тайм хороший»

Марцел Личка подвел итоги матча с «Ростовом» (1:1).

«Первый тайм у нас был хороший, старались играть с мячом, искать моменты, один раз получилось. Во втором тайме начали больше играть на фарт, выбивать мяч и смотреть, что получится. Можно сказать, что во втором тайме футбола не было.

Будем стараться набрать очки в следующей игре. «Ростов» старался и бился, мы видели у них низкий блок, схему 5-4-1», – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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