«Зенит» поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Благодарны за великолепное освещение матчей «Зенита». Благодаря вашей работе число наших болельщиков растет»  

«Зенит» поздравил «Матч ТВ» с 9-летием.

Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.

«Зенит» поздравляет «Матч ТВ » с днем рождения!

1 ноября главному спортивному телеканалу России исполнилось 9 лет.

Дорогие друзья! Мы благодарны вам за яркие репортажи, качественные трансляции и великолепное освещение матчей «Зенита». Благодаря вашей работе число болельщиков сине-бело-голубых растет с каждым днем.

С праздником!» – говорится в сообщении «Зенита » в телеграм-канале.