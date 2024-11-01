«Зенит» поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Благодарны за великолепное освещение матчей «Зенита». Благодаря вашей работе число наших болельщиков растет»
«Зенит» поздравил «Матч ТВ» с 9-летием.
Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.
«Зенит» поздравляет «Матч ТВ» с днем рождения!
1 ноября главному спортивному телеканалу России исполнилось 9 лет.
Дорогие друзья! Мы благодарны вам за яркие репортажи, качественные трансляции и великолепное освещение матчей «Зенита». Благодаря вашей работе число болельщиков сине-бело-голубых растет с каждым днем.
С праздником!» – говорится в сообщении «Зенита» в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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