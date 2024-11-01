  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с днем рождения: «Впервые мы получили мощный, доступный всем канал о спорте. Спасибо за качественную и очень талантливую работу»
44

Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с днем рождения: «Впервые мы получили мощный, доступный всем канал о спорте. Спасибо за качественную и очень талантливую работу»

Роман Ротенберг поздравил телеканал «Матч ТВ» с днем рождения.

«Матч ТВ» – 9 лет! От всей души поздравляю любимый канал с днем рождения!

1 ноября 2015 года в нашем спорте и на нашем телевидении случился настоящий прорыв. Впервые в истории мы получили мощный, доступный всем канал, который рассказывал о спорте и только о спорте. О всем спорте – от хоккея и футбола до самых экзотических видов.

Огромное спасибо коллегам с «Матч ТВ» за их качественную и очень талантливую работу. Благодаря им спорт пришел в каждый дом.

Я часто говорю о том, как важно подавать хороший пример подрастающим поколениям, как важно показывать красивый атакующий хоккей, но нельзя забывать, что, как бы здорово мы не играли, без мощной медийной поддержки, это увидят не так много зрителей.

Но у нас есть «Матч ТВ», и миллионы болельщиков каждый день прямо у себя дома могут смотреть за лучшими матчами КХЛ, обсуждать их, спорить, анализировать. Вы вовлекаете людей в спорт – это очень важное дело!

С днем рождения, «Матч ТВ»! Работаем вместе ради наших спортивных побед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
болельщики
телевидение
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Черных: «Нельзя забывать, что в хоккее должен быть элемент шоу. Спасибо в том числе Ротенбергу, что он привнес нотку развлекательности и медийности»
19вчера, 12:25
Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»
39вчера, 09:14
Ротенберг о дубле Овечкина: «Если он так и дальше будет продолжать, то сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды» 
37вчера, 02:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Три игрока СКА – в числе лучших хоккеистов октября в КХЛ. Заврагин – новичок месяца, Плотников стал лучшим форвардом, Никишин – защитником, Подъяпольский – вратарем
2 минуты назад
Слепышев приступил к тренировкам и близок к возвращению в «Динамо». В октябре форвард расторг контракт с клубом на фоне травмы («СЭ»)
38 минут назад
Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов
1056 минут назад
«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)
11сегодня, 08:48
Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»
20сегодня, 07:57
Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»
28сегодня, 07:45
КХЛ. «Металлург» примет «Сибирь», «Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком», «Ак Барс» против «Локомотива», «Куньлунь» в гостях у «Северстали»
13сегодня, 06:22
Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб
196сегодня, 06:01Видео
Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ. Он уложил защитника «Нэшвилла» Лоузона на лед двумя ударами
56сегодня, 05:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» забил 6 голов «Монреалю», «Бостон» пропустил 8 шайб от «Каролины», «Питтсбург» одолел «Анахайм», «Нэшвилл» уступил «Эдмонтону»
137сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан после 2:1 с «Анахаймом»: «Не отказываемся от нашего пути к успеху. «Питтсбург» не ставит нападение под угрозу, играя более расчетливо»
219 минут назад
Яруллин о болельщиках: «В Челябинске больше внимания к хоккею, город живет этим. В Казани есть футбол, баскетбол и волейбол»
3сегодня, 08:15
Монтгомери о неудачах «Бостона»: «Это поможет улучшить результаты в плей-офф, надеюсь. В прошлые годы мы лидировали в лиге в ноябре, но в итоге ничего не добились»
4сегодня, 07:30
Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»
3сегодня, 07:15
Кравчук о календаре КХЛ: «Сибирь» выдала серию побед и получила сразу 2 паузы – 8 и 5 дней. Это головная боль для тренеров и игроков. В НХЛ таких перерывов не бывает»
6сегодня, 06:58
Маршанд вышел на 4-е место в истории «Бостона» по голам (403), обогнав Миддлтона. До Бержерона – 24 шайбы
4сегодня, 06:48
Минтюков сыграл 22:37 против «Питтсбурга» – 2-е время в сезоне. У него «минус 1», 2 броска, 2 хита, 3 блока и 3 потери
1сегодня, 06:34
Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей. Клуб может выставить форварда с 0 очков и «минус 4» в 7 играх на драфт отказов
7сегодня, 06:00
«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24. Команда идет на последнем месте в дивизионе
9сегодня, 05:50
Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 2 очка в 11 играх за «Чикаго» при лучшей в команде полезности «+5»
1сегодня, 05:40