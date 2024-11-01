Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с днем рождения: «Впервые мы получили мощный, доступный всем канал о спорте. Спасибо за качественную и очень талантливую работу»

Роман Ротенберг поздравил телеканал «Матч ТВ» с днем рождения.

«Матч ТВ» – 9 лет! От всей души поздравляю любимый канал с днем рождения!

1 ноября 2015 года в нашем спорте и на нашем телевидении случился настоящий прорыв. Впервые в истории мы получили мощный, доступный всем канал, который рассказывал о спорте и только о спорте. О всем спорте – от хоккея и футбола до самых экзотических видов.

Огромное спасибо коллегам с «Матч ТВ» за их качественную и очень талантливую работу. Благодаря им спорт пришел в каждый дом.

Я часто говорю о том, как важно подавать хороший пример подрастающим поколениям, как важно показывать красивый атакующий хоккей, но нельзя забывать, что, как бы здорово мы не играли, без мощной медийной поддержки, это увидят не так много зрителей.

Но у нас есть «Матч ТВ», и миллионы болельщиков каждый день прямо у себя дома могут смотреть за лучшими матчами КХЛ , обсуждать их, спорить, анализировать. Вы вовлекаете людей в спорт – это очень важное дело!

С днем рождения, «Матч ТВ»! Работаем вместе ради наших спортивных побед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»