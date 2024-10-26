Жюль Кунде: «Барса» всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше. У Флика четкая философия, мы всегда играем одинаково» 

Жюль Кунде высказался об игре «Барсы» при тренере Хансе-Дитере Флике.

«Команда по-прежнему придерживается традиционно высокой линии обороны, но теперь более расторопна и выше прессингует. «Барса» всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше.

У тренера четкая философия, и не важно, против кого мы играем – мы всегда играем одинаково. Он знает, что хочет, и команда, думаю, очень хорошо это понимает», – сказал защитник «Барселоны».