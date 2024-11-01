  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)
12

Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)

Хави убедил Ламина Ямаля остаться в «Барселоне», когда ему было 15 лет.

В то время каталонцы получили предложение от «ПСЖ» по трансферу полузащитника. В клубе опасались, что их воспитанник может покинуть клуб бесплатно, когда ему исполнится 16 лет.

По информации Mundo Deportivo, с Ямалем вызвался поговорить Хави, в то время тренировавший «Барселону». Он сказал молодому игроку, чтобы позволит ему сыграть за первую команде, так как видит его перспективы. Взамен футболист должен был остаться в клубе.

В результате оба сдержали обещания. Ламин дебютировал в основной команде в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев, а в 16 подписал свой первый профессиональный контракт с «Барселоной».

Ямаль получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoПСЖ
logoБарселона
logoХави
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонмати о том, что Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу»: «Он сказал, что это плохая примета»
39сегодня, 04:29
Рафинья о Ямале: «Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы»
630 октября, 20:20
Ламин Ямаль: «Надеюсь выиграть «Золотой мяч» как можно скорее. Главное – получать удовольствие, тогда все получается лучше»
4229 октября, 11:42
Ямаль получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football
7828 октября, 20:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»
27 минут назад
Боярский о матче с Брунеем: «С чего-то надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике. Имеет смысл играть, чтобы подтвердить состоятельность на мировой арене»
925 минут назад
«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 млн евро за Аморима. «Спортинг» подтвердил
2940 минут назад
Сергей Ташуев: «РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, возможно. У нас пешком не поиграешь, приезжают хорошие легионеры из топ-4»
1553 минуты назад
«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон
10456 минут назад
Каштанов о посещаемости: «Играл за «Урал» – бывало по 230 зрителей. «Химки» и их 300 человек. Вот и зачем они нужны? Для чего это все?»
48сегодня, 11:51
«Пари НН», «Торпедо» и другие нижегородские клубы проведут матчи в специальной форме в честь Дня народного единства
9сегодня, 11:26Фото
Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. Но хорошо, что матчи не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет»
32сегодня, 11:23
Новый месяц – новые цели. Наша цель – найти финансового менеджера. Откликайтесь на вакансию!
сегодня, 11:00Вакансия
Силкин о втором составе Брунея: «Это все равно что с улицы ребят набрать и играть со сборной России. Мы себя унижаем»
24сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Дэвиса, но заинтересована в личном общении с игроком
10 минут назад
Онопко о Головине: «Еще не реализовал себя, может уехать в клуб выше статусом. «Монако» тоже топ-клуб, и он там лидер. Он очень сильно вырос, ему все дано»
421 минуту назад
Кубарси о высокой обороне «Барсы»: «Смотря со стороны, думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить». Но на поле ты доверяешь партнерам, это вопрос коммуникации»
939 минут назад
Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»
354 минуты назад
«Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
59 минут назадРеклама
Канчельскис о дерби: «Фаворитом назову ЦСКА, они выглядят лучше «Спартака». Армейцы вполне могут расшатать кресло под Станковичем»
11сегодня, 11:55
Жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Краснодар», «Сочи» и «Урал» узнают соперников по плей-офф
4сегодня, 11:35
Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»
2сегодня, 11:10
Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные
6сегодня, 11:07
«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом
3сегодня, 10:46