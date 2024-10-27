Анчелотти жаловался Флику на поведение игроков «Барсы» после гола Рафиньи. Карло не понравилось, что футболисты вошли в техническую зону «Реала», празднуя гол
Карло Анчелотти возмутило празднование гола Рафиньи Диаса игроками «Барсы».
«Реал» проиграл в домашнем класико в 11-м туре Ла Лиги со счетом 0:4.
После гола Рафиньи на 84-й минуте Анчелотти был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону «Реала» – то же самое сделал и помощник Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг.
Главный тренер «Реала» высказал Флику свои претензии, а в конце матча вновь пожаловался на поведение Зорга.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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