Анчелотти жаловался Флику на поведение игроков «Барсы» после гола Рафиньи. Карло не понравилось, что футболисты вошли в техническую зону «Реала», празднуя гол

Карло Анчелотти возмутило празднование гола Рафиньи Диаса игроками «Барсы».

«Реал» проиграл в домашнем класико в 11-м туре Ла Лиги со счетом 0:4.

После гола Рафиньи на 84-й минуте Анчелотти был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону «Реала» – то же самое сделал и помощник Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг.

Главный тренер «Реала » высказал Флику свои претензии, а в конце матча вновь пожаловался на поведение Зорга.