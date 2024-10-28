Флик с первого дня в «Барселоне» запретил игрокам жаловаться и спорить с судьями. Он считает, что футболистам нужно сосредоточиться на игре
Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, одной из первых установок немецкого специалиста в каталонском клубе был запрет на жалобы судьям во время матчей.
«Он сказал игрокам не спорить с арбитрами – мы будем сосредоточены на себе, на своей энергии, на том, что вносим на поле», – утверждает журналистка.
Тренер хочет подать пример своим игрокам, хотя в прошлую субботу в матче с «Реалом» (4:0) голкипер каталонского клуба Иньяки Пенья получил желтую карточку за споры с судьей.
Журналистка считает это нормальным из-за «духа соперничества». Также Кондис отметила, что игроки действительно «практически не жалуются», и это установка, на которой Флик настаивает «с первого дня» нахождения в клубе.
Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий