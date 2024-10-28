Флик с первого дня в «Барселоне» запретил игрокам жаловаться и спорить с судьями. Он считает, что футболистам нужно сосредоточиться на игре

Ханс-Дитер Флик запретил игрокам «Барселоны» жаловаться на судей.

Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, одной из первых установок немецкого специалиста в каталонском клубе был запрет на жалобы судьям во время матчей.

«Он сказал игрокам не спорить с арбитрами – мы будем сосредоточены на себе, на своей энергии, на том, что вносим на поле», – утверждает журналистка.

Тренер хочет подать пример своим игрокам, хотя в прошлую субботу в матче с «Реалом » (4:0) голкипер каталонского клуба Иньяки Пенья получил желтую карточку за споры с судьей.

Журналистка считает это нормальным из-за «духа соперничества». Также Кондис отметила, что игроки действительно «практически не жалуются», и это установка, на которой Флик настаивает «с первого дня» нахождения в клубе.

Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля