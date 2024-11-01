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Сборная Беларуси получила визы, игра с Северной Ирландией пройдет в Белфасте. Матч Лиги наций могли перенести на нейтральное поле

Сборная Беларуси получила визы для участия в гостевом матче с Северной Ирландией.

Ранее BBC сообщал, что ответная встреча сборных в Лиге наций 15 ноября может быть перенесена из Северной Ирландии из-за возможных проблем с визами для футболистов и сотрудников сборной Беларуси. Из-за санкционного режима Великобритании в отношении Беларуси, введенного в связи с конфликтом на Украине, власти страны могли отказать членам белорусской команды во въезде без подробной информации о каждом из них. Ожидалось, что матч может пройти на нейтральном поле. 

«Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось.

Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы», – сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Напомним, матч сборных Беларуси и Северной Ирландии 12 октября закончился нулевой ничьей. После четырех туров Беларусь занимают 2-е место в группе 3 лиги C, набрав 6 очков. Команда Северной Ирландии с 7 очками лидирует в группе. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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1615 октября, 10:52
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