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Матч Беларуси с Северной Ирландией в ноябре могут перенести из Белфаста. Власти Британии вправе отказать белорусам в визах из-за санкций

Матч Северная Ирландия – Беларусь в ноябре могут перенести из Белфаста.

Выездной матч Беларуси против Северной Ирландии в Лиге наций должен пройти в Белфасте 15 ноября. В минувшую субботу, 12 октября, команды сыграли без зрителей в Венгрии (1:1) из-за ограничений УЕФА в отношении Беларуси.

Как сообщает BBC, ответная встреча может быть перенесена из Северной Ирландии из-за возможных проблем с визами для футболистов и сотрудников сборной Беларуси. Из-за санкционного режима Великобритании в отношении Беларуси, введенного в связи с конфликтом на Украине, власти страны вправе отказать членам белорусской команды во въезде без подробной информации о каждом из них.

На данный момент правительство Великобритании не приняло решение по сложившейся ситуации. В случае отсутствия разрешения на проведение матча в Белфасте игра может быть проведена на нейтральном поле на территории Европы – при этом ожидается, что болельщикам Северной Ирландии разрешат посетить матч.

Опубликовала: Анна Сунцова
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