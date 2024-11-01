Лионель Месси: «Я изменил стиль игры в соответствии с возрастом – переосмысливаю себя, адаптируюсь в новой лиге. Мне было комфортно с самого начала»

Лионель Месси рассказал о своей адаптации в МЛС.

«Я изменил свой стиль игры в соответствии с моментом, ситуацией и своим возрастом. Постепенно я приспосабливаюсь ко всему.

Я начал переосмысливать себя и адаптироваться к новой для себя лиге. С самого начала я чувствовал себя очень комфортно», – сказал 37-летний нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами » в беседе с Фабрицио Романо.