Лионель Месси: «Я изменил стиль игры в соответствии с возрастом – переосмысливаю себя, адаптируюсь в новой лиге. Мне было комфортно с самого начала»
Лионель Месси рассказал о своей адаптации в МЛС.
«Я изменил свой стиль игры в соответствии с моментом, ситуацией и своим возрастом. Постепенно я приспосабливаюсь ко всему.
Я начал переосмысливать себя и адаптироваться к новой для себя лиге. С самого начала я чувствовал себя очень комфортно», – сказал 37-летний нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в беседе с Фабрицио Романо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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