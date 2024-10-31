Месси об участии в ЧМ-2026: «Не знаю, живу сегодняшним днем. В футболе может произойти все что угодно»

Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.

«Я не знаю, меня многие спрашивают, особенно в Аргентине . Я надеюсь хорошо закончить этот год и начать следующий с хорошей предсезонной подготовки, которой у меня не было в прошлом году из-за всех наших поездок.

Затем посмотрю, как пойдут дела и что я буду чувствовать. Осталось недолго, но в то же время немало времени, и в футболе может произойти все что угодно.

Я не размышляю, просто живу сегодняшним днем, не думая о чем-то вне этого», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майми».