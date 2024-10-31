Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов – для меня он лучший в мире. Возможно, его не оценили по достоинству из-за перехода в МЛС»
Жорди Альба считает, то Лионель Месси мог претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году.
На церемонии вручения в понедельник «Золотой мяч» получил Родри из «Манчестер Сити». Месси не вошел в список из 30 претендентов на награду.
«Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть [в числе претендентов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.
Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение», – сказал полузащитник «Интер Майами».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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