Денисову предложили должность в СШОР «Зенит». Экс-хавбек петербуржцев будет работать с детьми 2011 года рождения («РБ Спорт»)
Игорь Денисов вернется на работу в Санкт-Петербург.
По информации «РБ Спорт», с большой долей вероятности тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернется в Санкт-Петербург. У Денисова есть предложение от СШОР «Зенит» – вероятно, бывший полузащитник сине-бело-голубых начнет работу с командой футболистов 2011 года рождения.
В «Торпедо» Денисов также работал с игроками 2011 года рождения и в Первой лиге (2011 год рождения) под эгидой Московской федерации футбола его команда заняла первое место, забив в 22 матчах 106 голов.
Денисов – детский тренер: убрал сына из академии и тратит миллион в месяц на ребят в «Торпедо»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости