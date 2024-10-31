Денисову предложили должность в СШОР «Зенит». Экс-хавбек петербуржцев будет работать с детьми 2011 года рождения («РБ Спорт»)

Игорь Денисов вернется на работу в Санкт-Петербург.

По информации «РБ Спорт», с большой долей вероятности тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернется в Санкт-Петербург. У Денисова есть предложение от СШОР «Зенит » – вероятно, бывший полузащитник сине-бело-голубых начнет работу с командой футболистов 2011 года рождения.

В «Торпедо » Денисов также работал с игроками 2011 года рождения и в Первой лиге (2011 год рождения) под эгидой Московской федерации футбола его команда заняла первое место, забив в 22 матчах 106 голов.

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