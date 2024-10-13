Колыванов об обороне «Динамо»: «Безобразно. Лаксальт в опорной позиции – это смешно. У них в этой зоне все техничные, а нет мужика – как Гаттузо, Альбертини, Дунга, Дешам»
– Вопрос о том, пойдет ли на пользу «Динамо» эта пауза на сборную – очень интересный. «Динамо» ведь продолжает «пожарить» в обороне, они в форме-то вроде и неплохой, но в защите играют просто безобразно. У них в опорной зоне игроки все техничные и разыгрывающие, а нет мужика – как Гаттузо, Альбертини, Дунга, Дешам. У нас был Игорь Денисов. То есть они все пресекали, уже на подходах не давали развиваться атакам.
– То есть, например, Лаксальт в опорной зоне у «Динамо» – это вообще не то?
– Лаксальт в этой позиции – это смешно. Он играет только против слабых соперников, тогда что-то получается, а как уровень сильнее – нужен другой опорник, другие футболисты. Только в матче с ЦСКА сколько у армейцев было выходов «один на один»?
– То есть за две недели перерыва такую глобальную проблему не решить?
– Тут надо играть от обороны, чтобы что-то тут подправить, а динамовцы не умеют этого делать, они играют в атакующий футбол. Полузащитники, те же Бителло и Карраскаль, не успевают возвращаться в оборону, появляются разрывы в линиях, – сказал бывший нападающий «Динамо».
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