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  • Аршавин об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Жирков – исключение. Анюков кажется таким же, но он нихрена не такой»
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Аршавин об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Жирков – исключение. Анюков кажется таким же, но он нихрена не такой»

Андрей Аршавин прокомментировал отказ «Спартака» от Максима Глушенкова.

– Амарал сказал, что «Спартак» отказался от Глушенкова из-за его плохого характера. Топ-клуб должен о таком переживать?

– Разные ситуации бывают. Таких случаев миллион в любых чемпионатах.

– «Зенит» об этом думает? Почему вы не испугались брать Глушенкова?

– Я не знаю, почему не испугались. Может быть, нам не преподносили эту информацию именно так. Думаю, что и Амаралу кто-то один сказал. Не факт, что все было именно так.

– Он это сказал.

– Ну, сказать-то можно потому что надо что-то сказать. Необязательно, что это было так.

Возьмем меня, Кержакова, Денисова, Радимова – это тоже умение руководства работать с такими футболистами.

– Как будто бы топ-клуб должен такие вопросы решать.

– Какое-то руководство не хочет, кто-то готов.

– Это разве не показатель топ-клуба – умение работать не только с удобными, но и с тяжелыми футболистами?

– Понятно, что надо притираться, но я не думаю, что Глушенкова не взяли только из-за этого.

Вообще, я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Юра Жирков – идеальный характер. Он очень спокойный, вменяемый, суперигрок. Но это исключение.

Анюков вроде кажется таким же, но он нихрена не такой. У него есть свои тараканы в голове, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в шоу «Это футбол, брат!» 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoАлександр Анюков
logoИгорь Денисов
logoВладислав Радимов
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoМаксим Глушенков
Это футбол, брат!
Томаш Амарал
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