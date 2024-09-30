Аршавин об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Жирков – исключение. Анюков кажется таким же, но он нихрена не такой»
– Амарал сказал, что «Спартак» отказался от Глушенкова из-за его плохого характера. Топ-клуб должен о таком переживать?
– Разные ситуации бывают. Таких случаев миллион в любых чемпионатах.
– «Зенит» об этом думает? Почему вы не испугались брать Глушенкова?
– Я не знаю, почему не испугались. Может быть, нам не преподносили эту информацию именно так. Думаю, что и Амаралу кто-то один сказал. Не факт, что все было именно так.
– Он это сказал.
– Ну, сказать-то можно потому что надо что-то сказать. Необязательно, что это было так.
Возьмем меня, Кержакова, Денисова, Радимова – это тоже умение руководства работать с такими футболистами.
– Как будто бы топ-клуб должен такие вопросы решать.
– Какое-то руководство не хочет, кто-то готов.
– Это разве не показатель топ-клуба – умение работать не только с удобными, но и с тяжелыми футболистами?
– Понятно, что надо притираться, но я не думаю, что Глушенкова не взяли только из-за этого.
Вообще, я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Юра Жирков – идеальный характер. Он очень спокойный, вменяемый, суперигрок. Но это исключение.
Анюков вроде кажется таким же, но он нихрена не такой. У него есть свои тараканы в голове, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в шоу «Это футбол, брат!»
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