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Каштанов о форвардах: «Кордоба больной на голову, и мне это нравится – по-спортивному наглый, живет футболом. Дзюба, как бы его ни хейтили, здорово распоряжается мячом с его габаритами»

Алексей Каштанов назвал лучших нападающих в Мир РПЛ и зарубежных лигах.

«В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живет футболом. У него менталитет победителя.

Мне кажется, он что-то принимает. Он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает – круто! Человек в Испании и Германии поиграл – на действительно хорошем уровне», – сказал форвард «Факела».

Из российских нападающих Каштанов выделил Артема Дзюбу.

«Как бы его ни хейтили, и кто бы что про него ни говорил, человек здорово распоряжается мячом с его габаритами. Понятно, что он не дает объем, но, мне кажется, тренеры от него этого и не требуют. Они требуют, чтобы он цеплялся за мячи и помогал, чтобы команде при выходе из обороны было легче», – сказал Каштанов.

Рассуждая о нападающих из зарубежных чемпионатов, футболист «Факела» отметил Эрлинга Холанда.

«Мне очень нравится Эрлинг Холанд и то, как он распоряжается мячом. Понятное дело, он играет в лучшей команде мира, но он много лишнего не делает – зацепился за мяч и пошел в штрафную. Он понимает, где будет приносить пользу.

Я, когда пришел в «Факел», много распылялся и бегал влево-вправо, но теперь понимаю, что мне надо по створу работать. Там мой хлеб, там очки для команды», – сказал Каштанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
logoАртем Дзюба
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoФакел
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЭрлинг Холанд
Р-Спорт
logoАкрон
logoАлексей Каштанов
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