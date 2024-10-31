Каштанов о форвардах: «Кордоба больной на голову, и мне это нравится – по-спортивному наглый, живет футболом. Дзюба, как бы его ни хейтили, здорово распоряжается мячом с его габаритами»
«В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живет футболом. У него менталитет победителя.
Мне кажется, он что-то принимает. Он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает – круто! Человек в Испании и Германии поиграл – на действительно хорошем уровне», – сказал форвард «Факела».
Из российских нападающих Каштанов выделил Артема Дзюбу.
«Как бы его ни хейтили, и кто бы что про него ни говорил, человек здорово распоряжается мячом с его габаритами. Понятно, что он не дает объем, но, мне кажется, тренеры от него этого и не требуют. Они требуют, чтобы он цеплялся за мячи и помогал, чтобы команде при выходе из обороны было легче», – сказал Каштанов.
Рассуждая о нападающих из зарубежных чемпионатов, футболист «Факела» отметил Эрлинга Холанда.
«Мне очень нравится Эрлинг Холанд и то, как он распоряжается мячом. Понятное дело, он играет в лучшей команде мира, но он много лишнего не делает – зацепился за мяч и пошел в штрафную. Он понимает, где будет приносить пользу.
Я, когда пришел в «Факел», много распылялся и бегал влево-вправо, но теперь понимаю, что мне надо по створу работать. Там мой хлеб, там очки для команды», – сказал Каштанов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий