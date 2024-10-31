Алексей Каштанов: «Могу играть в России в топ-клубе, просто дайте шанс. Я ничем не хуже Шамара, который получает нереальные деньги в «Спартаке». Туда пошел бы на любую зарплату»
Алексей Каштанов заявил, что перешел бы в «Спартак» на любую зарплату.
«У меня была тяжелая судьба, но я продолжал работать и верил, что смогу оказаться там, где нахожусь сейчас. Считаю, что могу играть в России и в топ-клубе. Просто дайте мне шанс, я его реализую.
Я ничем не хуже Николсона, который играет в «Спартаке» и получает нереальные деньги. В «Спартак» пошел бы на любую зарплату. Но сейчас все мои мысли о «Факеле», – сказал нападающий воронежского клуба.
Со статистикой 28-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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