Колосков о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «У них что, в первой сборной профессионалы? Мы еле-еле обыгрывали любителей из Андорры. Какая разница, кто приедет?»
Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России со второй командой Брунея .
Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС завил: «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной».
«У них что, первая сборная – профессионалы? Мы в свое время играли с любительской футбольной командой Андорры – еле-еле выиграли. С Фарерскими островами тоже играли, тоже на соплях кое-как победили. Какая вообще разница, кто именно приедет? Пускай приезжают и играют.
Я думаю, что большой разницы мы в любом случае не увидим. Главное, чтобы играли», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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