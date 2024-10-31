Колосков о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «У них что, в первой сборной профессионалы? Мы еле-еле обыгрывали любителей из Андорры. Какая разница, кто приедет?»

Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России со второй командой Брунея .

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили , что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС завил : «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной».

«У них что, первая сборная – профессионалы? Мы в свое время играли с любительской футбольной командой Андорры – еле-еле выиграли. С Фарерскими островами тоже играли, тоже на соплях кое-как победили. Какая вообще разница, кто именно приедет? Пускай приезжают и играют.

Я думаю, что большой разницы мы в любом случае не увидим. Главное, чтобы играли», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.