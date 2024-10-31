«От сборной Сирии поедут только профессиональные игроки. Любителей не будет». Сирийская ассоциация о матче с Россией

В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие профессиональные игроки.

В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде.

Ранее стало известно, что Бруней отправит полупрофессионалов на матч со сборной России. В футбольной ассоциации Брунея сообщили, что большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, так как будут в отпуске.

«У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды.

Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет», – сказал директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

Бруней отправит вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа»